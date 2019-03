Torna a Lignano ‘Cleanin March’: spiagge pulite a ritmo di musica

LIGNANO - Pulizia dell’ambiente, divertimento, buona musica e laboratori. Tutto questo è ‘Cleanin March’. L’appuntamento (organizzato nell’ambito di ‘Svegliatitour’), giunto alla sua sesta edizione, è in programma a Lignano Sabbiadoro il 24 marzo 2019. «Sarà una giornata all'insegna di un festoso impegno ambientale atto alla raccolta dei rifiuti presenti sull'Isola Marinetta, meglio conosciuta come ‘isola delle conchiglie’, poco distante dalla litorale di Lignano» ha spiegato Davide Mauro dell’associazione ‘Menti Libere’ che ha organizzato ‘la pulizia’ con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro, della Regione Fvg, della Cooperativa Informazione Friulana (Radio Onde Furlane), in collaborazione con Legambiente FVG, Somewhere tours, The Adriatic Plastic Free e il comitato Riserva Naturale Foce del Tagliamento. «È la seconda volta che scegliamo le affascinanti isolette deserte poco lontane dalla costa – ha spiegato Mauro. La prima volta, due anni fa, sull’Isola di Sant’Andrea, i volontari hanno raccolto 100 sacchi neri carichi di qualsiasi tipo di oggetti che il mare aveva rigurgitato sulle sue coste».

SVEGLIATI TOUR - ‘Cleanin March’ è uno degli eventi che negli ultimi 10 mesi hanno dato forma a ‘Svegliatitour’: progetto articolato (con la partecipazione di diversi partner, quali Nuove tecniche, .Lab, Cooperativa Informazione Friulana, Living Music, Menti libere) rivolto ai giovani e in particolare a coloro che desiderano fare della passione per la cultura un lavoro; il minimo comun denominatore è stato, in ciascuno degli appuntamenti promossi, quello di fornire ai ragazzi gli elementi per imparare ad autoprodursi. A chiudere i 10 mesi di attività ci sarà proprio ‘Cleanin March’.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Il ritrovo è previsto al faro rosso di Lignano, alle 9.30. Da lì, divisi in piccoli gruppi, i volontari partiranno con il mezzo messo a disposizione da ‘Somewhere Tours Lignano’ (realtà che offre per tutta la stagione delle vere e proprie escursioni solcando le acque delle più belle e incontaminate zone limitrofe raggiungibili solo via mare). Giunti sull’isola delle conchiglie dopo qualche minuto di navigazione, ci sarà un rapido briefing per fornire ai partecipanti tutte le istruzioni e quindi si comincerà con le ‘pulizie di primavera’ (l'organizzazione consegnerà gli strumenti necessari). Alle 13 è invece prevista una pausa pranzo (al sacco, ognuno provvederà a portare il suo packed lunch) che sarà accompagnata dal dj set di Mr. Island (etichetta La Tempesta). Nel pomeriggio sull’isola sarà invece allestito il mercatino del riuso a cura del ‘Gruppo di Acquisto Solidale Lignano’, («porta anche te un oggetto e/o un vestito - in buone condizioni - da scambiare con qualcun altro») e un laboratorio creativo curato da Menti Libere. Alle 17 circa si rientrerà. Chi desiderasse tornare sulla terra ferma prima, potrà farlo ogni ora a partire dalle 14. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva. L'evento è gratuito, il prezzo da pagare è l'impegno e la voglia di divertirsi!

