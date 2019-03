Altro che primavera, in montagna torna la neve

UDINE - Una giornata sicuramente non primaverile quella di lunedì 18 marzo, che sta vedendo un forte peggioramento delle condizioni climatiche su tutta la regione Fvg.

Già dalle prime ore del mattino ha iniziato a piovere, mentre, per la gioia di tutti gli sciatori, in montagna è tornata la neve, con fenomeni anche abbondanti nei fondovalle. A essere spolverate di bianco sono state molte località: da Sappada a Piancavallo, da Forni di Sopra a Tarvisio. Mentre nelle zone non toccate dalla neve le temperature hanno subito un drastico calo (avvertito chiaramente anche in città).

Nel pomeriggio sono attesi dei miglioramenti, con una diminuzione dei fenomeni piovosi. Per domani è previsto un deciso miglioramento delle condizioni climatiche, con cielo sereno e poco nuvoloso, unito a un lieve aumento delle temperature.