In strada con la patente revocata senza assicurazione e revisione: multa da 5 mila euro

UDINE – Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana dagli agenti della Polizia stradale, a Martignacco è stato fermato un conducente 57enne ‘pizzicato’ con il cosiddetto street control, apparecchiatura che consente di verificare lo stato del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo. L’automobilista circolava con una patente di guida revocata nel 2017 e conduceva un veicolo privo di copertura assicurativa dal 2006 e che per due volte non aveva effettuato la visita periodica di revisione. La vettura è stata sequestrata e il 57enne è stato denunciato con una sanzione superiore ai 5 mila euro.

In una settimana revocati 1.196 punti dalle patenti

Nella settimana che va dall’11 al 17 marzo, le pattuglie della Polizia stradale hanno contestato 564 violazioni al codice della strada, ritirando 15 patenti di guida e 11 carte di circolazione. Nel complesso sono stati tolti 1.196 punti. Per quanto riguarda il controllo del tasso alcolemico nel sangue, le verifiche effettuate sono state 255, con solo 2 automobilisti scoperti con un livello di alcol nel sangue oltre il limite. Un terzo uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi al test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

A4 scambiato per un autodromo

La Polizia ha effettuato anche dei controlli di velocità nell’area di cantiere sull’A4, utilizzando delle auto-civetta con un rilevatore a bordo. Nel tratto vige un limite di 80 km/h, ma gli agenti hanno sanzionato un 46enne italiano alla guida di una Porsche per aver superato il limite di 46 km/h e un 40enne italiano che ha superato di ben 79 km/h. Per entrambi, oltre a una sanzione amministrativa di 847 euro e la decurtazione di 10 punti, è scattato il ritiro immediato della patente di guida per la conseguente sospensione.