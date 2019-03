Spaccio di droga ed estorsione: denunciato un 33enne nigeriano

TOLMEZZO - Il personale del Norm di Tolmezzo ha denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso ed estorsione, un 33enne nigeriano, richiedente asilo, domiciliato nel capoluogo carnico.

Nel corso di una perquisizione è stato recuperato un cellulare con una scheda Sim intestata alla madre convivente di un minore residente a Tarvisio, che è risultata essere provento di un’estorsione messa in atto nel dicembre 2018 per il mancato pagamento di 500 euro per l’acquisto di 50 grammi di marijuana.

Nell’ambito dell’indagine è stato accertato anche il coinvolgimento di un altro nigeriano, 32enne richiedente asilo, domiciliato a Socchieve, che è stato a sua volta deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti in danno di minore.