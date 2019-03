Fiocco rosa al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro è pronto a riaprire il prossimo 30 marzo e intanto festeggia una nuova nascita: lo scorso 27 febbraio è nata una cammellina; si chiama Slow, e non a caso, tant’è che è venuta alla luce proprio in occasione della celebrazione della 'giornata mondiale della lentezza'.

«Mamma Milly sempre attenta e vigile segue la sua creatura passo dopo passo con la costante presenza anche di papà Miki – racconta Maria Rodeano, direttore del Parco -. La piccola sarà allattata per circa un anno, periodo necessario alla formazione delle sue caratteristiche gobbe, importanti riserve di grasso, al momento appena accennate». Nel frattempo al Parco fervono anche i preparativi in vista dell’imminente apertura di fine mese e i visitatori avranno presto la possibilità di ammirare e conoscere altri due nuovi ospiti: l’armadillo a tre fasce e il bradipo didattilo, in arrivo con ogni probabilità verso la fine di aprile.

In questi giorni la struttura è inoltre impegnata in un importante workshop sugli arricchimenti ambientali e il benessere delle specie selvatiche in ambiente controllato, che vede la partecipazione di venticinque tra guardiani, curatori, direttori e medici veterinari provenienti da tutta Italia. Tutte le informazioni relative a progetti e orari si possono trovare sul sito www.parcozoopuntaverde.it.