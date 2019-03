L'Udinese caccia Nicola. Al suo posto dato per certo l'arrivo di Tudor

UDINE - L'Udinese ha esonerato l'allenatore Davide Nicola. Subentrato a Velazquez cinque mesi fa, l'allenatore ex Crotone non è riuscito a dare l'attesa svolta alla squadra bianconera, che si trova a un solo punto di distanza dal baratro della serie B.

Dopo gli 8 gol incassati tra Juventus e Napoli la società guidata dalla famiglia Pozzo ha deciso di cambiare ancora. In panchina, per il rush finale in Campionato, dovrebbe tornare Tudor, che nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza proprio con l'Udinese dopo l'esonero di Oddo.

Il tanto decantato 'progetto Udinese' continua a fare acqua da tutte le parti e francamente si fatica a comprendere un esonero in questa fase del Campionato.