UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 21 marzo, prevede cielo in prevalenza sereno con qualche temporaneo annuvolamento sul Tarvisiano.

Di mattina soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta o anche forte sulla costa, in calo di pomeriggio. Possibili locali gelate notturne in pianura, mentre le temperature massime saranno in aumento e lo zero termico salirà in giornata da 1.500 a 3.000 metri.