Ciclista investito nella zona di Basaldella: è grave

UDINE - Ciclista investito, nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo, sulla strada regionale 353, all’altezza del dipartimento delle dipendenze, nella zona di Basaldella, tra via Adriatica e via Pozzuolo. La persona in sella alla bicicletta è stata travolta da un'auto nel tentativo di attraversare la strada. Il conducente del veicolo non è riuscito a fermarsi in tempo ed è finito addosso all'uomo.

Il ciclista è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Soccorso dal personale del 118, è stato preso in carico dal personale medico, che gli ha praticato la rianimazione cardiaca sul luogo dell'incidente prima di trasportarlo con urgenza in ospedale a bordo di un'ambulanza.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale, che ora dovrà accertare le responsabilità del sinistro. Ci sono stati disagi per il traffico veicolare.