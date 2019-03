Brucia un'autorimessa a Percoto: distrutti 3 camper

PAVIA DI UDINE - Un vasto incendio è divampato nella notte tra mercoledì e giovedì in via Don Luigi Sturzo, a Percoto di Pavia di Udine. Ad andare a fuoco, poco prima della mezzanotte, è stata un'autorimessa della ditta Car&Van.

Distrutti i tre camper che si trovavano nella struttura. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato ore per la messa in sicurezza dei mezzi e della struttura, e i carabinieri. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

L'allarme è stato dato da una guardia dell'Italpol che ha notate le fiamme. I danni ammonterebbero a circa 100 mila euro.