Ermolli, Bini: «La cartiera è una ricchezza per l'economia e il lavoro della montagna»

MOGGIO UDINESE - «La cartiera di Moggio Udinese è importante perché rappresenta una ricchezza per l'economia e il lavoro della montagna; gli imprenditori che tuttora la guidano, e la sostengono con profitto, dimostrano grande coraggio e attaccamento a questo stabilimento e alla sua attività, e quindi alla comunità locale». Lo ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Bini, intervenendo, a Moggio Udinese, nella sala del Consiglio comunale, al conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune a Gilio Munaro, presidente e direttore generale di Cartiere Ermolli Spa. Originario di Alpago, nel Bellunese.

Munaro è stato impiegato per lungo tempo alla Fiat, nel settore della robotizzazione delle produzioni, per poi essere chiamato a Moggio Udinese, prima come dirigente, ruolo che ha ricoperto per 24 anni, poi divenendo presidente della società. Ruoli che, come ha evidenziato il sindaco di Moggio, Giorgio Filaferro, ha svolto con grande efficacia tanto che ora il percorso seguito da Munaro mira a far intravedere prospettive di tenuta e di crescita dello stabilimento, che è specializzato da settant'anni nella produzione di carta alimentare, realizzata sempre, come ha specificato Muraro, prestando attenzione alla sostenibilità e alla eco compatibilità del prodotto.

Bini, nel suo intervento rivolto sia a Munaro che alle autorità e ai cittadini che hanno affollato la sala, si è soffermato sulle figure esemplari di imprenditori che, specialmente in zone di montagna, investono nel loro impegno manageriale non soltanto capitali, ma anche il tempo che potrebbero dedicare alla famiglia, per far crescere realtà economiche nelle quali credono davvero. E lo sanno fare, ha specificato Bini, con quella tenacia e caparbietà che sono alla radice dei risultati positivi. In sostanza per Bini la Ermolli è un'azienda importante, che dà lavoro a molte persone in una zona non facile, «E chi guida queste realtà lo fa con grande coraggio. Un coraggio che deve essere sostenuto dalla pubblica amministrazione». Alla quale, ha concluso l'assessore, spetta il compito di creare le condizioni affinché gli imprenditori possano bene operare. Prima della cerimonia in Municipio, Bini, accompagnato dal sindaco, dallo stesso Munaro e dai dirigenti della Cartiera ha compiuto una visita alle linee di produzione dello stabilimento.