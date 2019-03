PAULARO – Gloria Clama entra nella top five di Masterchef Italia, e continua a sognare. La carnica è riuscita a passare indenne anche la puntata andata in onda giovedì 21 marzo, dimostrando capacità, carattere e inventiva. Anche se non è riuscita a impressionare i migliori critici gastronomici d’Italia nella prova in coppia con Gilberto.

Un minestrone che non ha impressionato

Si è partiti con il minestrone gourmet nella Mistery Box. Gloria ha cercato di dare la sua versione senza però impressionare i giudici, Locatelli, Bastianich, Canavacciuolo e Barbieri, che non l’hanno scelta come migliore. A vincere è stato Giuseppe, che ha avuto modo di conoscere i segreti del piatto preparato da Marco Pierre White, ospite dell’Invention.

I complimenti di Marco Pierre White

Gloria è riuscita a replicare il piatto dello chef britannico, facendo emergere carattere e voglia di fare. Tanto che Marco Pierre White le ha assicurato che continuando a cucinare in quel modo lascerà prima il muletto in fabbrica che la cucina di Masterchef. E mentre Loretta esce di scena, Gloria si ritrova a cucinare insieme a Gilberto. Il loro petto d’oca non fa impazzire i critici gastronomici nella prova esterna, e così devono lavorare, sempre in coppia, al Pressure Test, senza però potersi vedere. I piatti che realizzano hanno ugualmente lo stesso sapore, e così i due salgono in balconata. A casa ci va Giuseppe e Gloria può continuare a sognare!