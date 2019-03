SEDEGLIANO - Chiude lo stabilimento della Mangiarotti a Pannellia di Sedegliano. La proprietà, in mano al fondo canadese Brookfield attraverso la Westinghouse Electric Company, ha deciso di spostare tutto negli stabilimenti di Monfalcone per concentrarsi sul business oil&gas, che già oggi impiega 300 persone per la produzione di componenti per l'industria nucleare. Gli attuali 67 dipendenti dovranno trasferirsi nel comune goriziano per poter continuare a lavorare.

L'annuncio è arrivato giovedì mattina nel corso di un incontro tra i vertici aziendali e le parti sociali. Le voci giravano da un po' così come un certo malumore tra gli operai, costretti a sobbarcarsi qualche chilometri in auto per raggiungere (a partire da giugno) il nuovo posto di lavoro. Spazio per una possibile mediazione pare non esserci.

Sul tema è intervenuto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Sergio Bolzonello: "La chiusura dello stabilimento Mangiarotti di Panellia di Sedegliano, con il contestuale trasferimento nel sito di Monfalcone, desta tutta la nostra preoccupazione. Si tratta di un duro colpo al territorio e al tessuto produttivo del Medio Friuli. Chiediamo alla Giunta Fedriga che intervenga per salvaguardare il tessuto manifatturiero e decine di famiglie legate alle sorti di quello stabilimento sul quale in passato siamo intervenuti accompagnandolo in un'importante e brillante operazione di rilancio industriale».