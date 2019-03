Ubriaco si mette a molestare i clienti di un bar: denunciato

CODROIPO – Nel recente passato si era già reso protagonista di episodi di violenza a causa di un abuso di alcol, sfasciando vetrine e allestimenti di alcuni bar del centro di Codroipo. Per questo a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di in quel comune per un anno.

Un provvedimento che è stato disatteso, visto che lo stesso 24enne cittadino marocchino, giovedì sera, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Codroipo per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, calunnia e violazione del divieto di ritorno nel comune. L’uomo è stato fermato in palese stato di ebbrezza mentre molestava i clienti di un locale della zona.

Il 24enne, portato in caserma per gli accertamenti del caso, ha perso le staffe a ha iniziato a insultare i militari dell’Arma, accusandoli di averlo percosso. Sul posto è stato fatto intervenire il personale del 118 che ha constatato l’assenza di violenze nei confronti del giovane marocchino.