Via Cappuccini, dal 25 marzo alcuni tratti chiusi al traffico

PORDENONE - Da lunedì 25 marzo per circa 15 giorni salvo imprevisti legati al meteo, in via Cappuccini nel tratto compreso tra il civico 54/B in prossimità dell’ingresso alla scuola dell’infanzia e il civico 39 di fronte al panificio Sapori del Grano, sono in programma scavi sulla sede stradale per posare 50 metri di condotte della rete fognaria per raccogliere le acque nere.

Questa porzione di strada sarà chiusa al transito veicolare, tuttavia resterà aperto il sottopasso e la circolazione da e per il centro città sarà deviata su via San Vito - via dello Stadio - e via Candiani. Sarà garantito l’accesso alla scuola dell’infanzia, raggiungibile via auto solo dal tratto di via Cappuccini. Sull’altro lato della strada i veicoli provenienti da via Dogana, all’intersezione con via Cappuccini dovranno svoltare solo a sinistra verso il cimitero.

Nel frattempo prosegue la realizzazione del nuovo marciapiede sul lato nord della strada e successivamente verrà realizzato il percorso pedonale anche sul lato sud.