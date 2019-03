Europei under-21 al via il reclutamento dei volontari

UDINE - Il campionato Europeo UEFA under-21 si svolgerà nella sua fase finale dal 16 al 30 giugno 2019 in cinque città italiane: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine oltre che a San Marino.

Una esperienza unica

Il 'Programma Volontari' per il campionato Europeo Uefa under-21 Italia 2019 offre al grande pubblico l’opportunità di vivere il dietro le quinte della manifestazione, coinvolgendo più di quattrocento volontari nelle sei sedi del torneo. I volontari affiancheranno i professionisti del settore sportivo nelle loro attività negli Stadi e presso i siti ufficiali Uefa, contribuendo al successo dell’evento grazie al loro entusiasmo e alla loro motivazione. Il nostro obiettivo è quello di regalare un'opportunità unica ed indimenticabile a tutti i partecipanti.

Come partecipare

È possibile inviare la propria candidatura sulla pagina web dedicata https://tifiamoeuropa.eu/volontari/, dove invitiamo gli interessati a consultare tutte le sezioni di approfondimento relative al Programma Volontari. Può partecipare chiunque, gli unici requisiti da rispettare sono: avere più di 18 anni di età, saper parlare l'inglese e essere disponibili a partecipare ad un colloquio conoscitivo e a degli incontri di formazione.

Il 'Programma Volontari'

Il 'Programma Volontari' promuove ed incoraggia la diversità: qualsiasi età, provenienza, esperienza formativa e lavorativa pregressa o lingua parlata rappresentano un valore aggiunto ed un elemento di arricchimento per il progetto. Durante l’iscrizione on-line ed in occasione delle interviste, i candidati potranno esprimere la loro preferenza per una o più aree operative. Dagli Accrediti all’Antidoping, dai Trasporti a Venue Management, i volontari potranno cimentarsi in un’ampia gamma di mansioni ed attività in linea con i loro interessi e la loro disponibilità. I profili migliori saranno selezionati per un’intervista con il team volontari, durante la quale i candidati avranno modo di presentarsi personalmente e discutere i termini del loro coinvolgimento. Entro Giugno 2019, gli aspiranti riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte di una squadra di eccezione.