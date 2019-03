Studentessa urtata da un bus mentre attraversa la strada

UDINE - Una studentessa di 16 anni, residente a Coseano, è rimasta ferita nel pomeriggio di venerdì 22 marzo in viale Leonardo Da Vinci, a Udine. La ragazzina, verso le 13.30, stava attraversando la strada sul passaggio pedonale di fronte all’istituto Malignani quando il suo zaino è stato urtato da una corriera dell’Atap. LA 16enne è caduta a terra riportando diverse contusioni.

Sul posto 118 e Polizia locale

Subito soccorsa dai compagni di scuola e dall’autista della corriera, un 49enne, la ragazzina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Udine, presa in carico dal Pronto soccorso pediatrico. Oltre al personale del 118 sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.