Torna il Luna Park, cambia la viabilità in piazza Primo Maggio

UDINE - Torna il Luna park di Primavera in piazza Primo Maggio. Per consentire ai giostrai il posizionamento delle varie strutture di divertimento, da martedì 26 marzo e fino a mercoledì 24 aprile in piazza saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta temporaneo in tutte le aree (meglio identificate in loco) compresi tra l’ellisse centrale, la collinetta sita a fianco dell’insegna 'Bar Beethoven', la sede del Genio Militare, il palazzo 'Tessitori', l’area di sosta di fronte all’Ex Aiat, il 'chiosco fronte Basilica B.V. delle Grazie', il parco 'Loris Fortuna', l’impianto semaforico presente all’intersezione con il viale Della Vittoria.

Come informa il Comune di Udine, sarà inoltre istituita una corsia di marcia, a tratti delimitata ed evidenziata a mazzo di transenne e jersey bicolori, nonché del limite massimo di velocità 30 km/h lungo tutta la piazza.