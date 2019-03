Investito sulle strisce pedonali, finisce in ospedale

UDINE – Ha attraversato la strada sulle strisce pedonali ma è stato urtato da un’auto ed è stato costretto a ricorrere alle cure del 118. E’ successo nella tarda mattinata di sabato 23 marzo in viale Trieste.

A restare ferito, come informano gli agenti della Polizia locale di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi, è un 31enne di Udine, portato in ospedale per accertamenti da un’ambulanza.

L’uomo stava attraversando la strada in prossimità del parcheggio del teatro Giovanni da Udine quando è stato colpito da una Renault Twingo condotta da un 46enne di Toviscosa che procedeva verso la stazione.