Colpito alla testa con una bottiglia di vetro: ricoverato in ospedale

UDINE – E’ stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro all’esterno di una discoteca di Udine. E’ successo nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. La persona ferita, cittadino marocchino, era in evidente stato di ebbrezza alcolica. Preso in carico dal personale medico, è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza, dove ha trascorso la notte per accertamenti.

Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare l’autore dell’aggressione, che potrebbe essere arrivata al termine di una lite.