Distratti da una donna che chiede informazioni, subiscono il furto del bancomat

VILLA VICENTINA – Sono stati avvicinati da una donna poco dopo aver parcheggiato l’auto. Una signora bionda, alta circa un metro e 50, che con una cartina geografica in mano chiedeva informazioni in lingua inglese su come raggiungere la stazione ferroviaria di Cervignano.

Peccato che mentre la coppia si intratteneva con questa ‘turista’, qualcuno frugava nell’auto, riuscendo a mettere le mani sul bancomat contenuto in un borsello. Il furto è avvenuto alle 13.30 ma i due coniugi si sono accorti della mancanza della carta solo verso le 18. Hanno quindi segnalato l’accaduto ai carabinieri.

La carta è stata subito bloccata ma i ladri hanno avuto il tempo di effettuare due operazioni: un acquisto di 10 euro in un negozio e un prelievo di 250 euro in una banca. Le indagini sono in corso.