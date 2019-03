Ruba carte di credito e bancomat, e li usa per fare acquisti superiori ai 3.500 euro

FAEDIS - I carabinieri della stazione di Faedis hanno denunciato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito un 22enne del posto.

Quest'ultimo, dopo aver portato via dagli spogliatoi della locale palestra due carte di credito di proprietà di altrettante persone, le ha utilizzate per effettuare diversi acquisti su internet per una somma complessiva di 1.975 euro. Non solo: ha prelevato 200 euro da uno sportello bancomat.

Inoltre il giovane ha usato indebitamente le carte di credito del padre e della sorella, con i quali convive, effettuando acquisti online per circa 1.500 euro. I carabinieri hanno recuperato parte della merce acquistata su internet, che è stata posta sotto sequestro.