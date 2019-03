Cambio al vertice della direzione centrale salute della Regione

UDINE - Sarà Stefano Dorbolò, attuale commissario straordinario dell'Irccs Burlo Garofolo, a prendere il posto di Gianni Cortiula al vertice della direzione centrale salute della Regione. Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi, a seguito della delibera della giunta regionale che ratifica la nomina del nuovo dirigente. Cortiula, invece, prenderà incarico presso il segretariato generale.

«Ringrazio il dottor Cortiula per i dieci mesi di lavoro duro e complesso che abbiamo condiviso. Non saremmo riusciti a raggiungere gli importanti obiettivi che ci eravamo prefissati senza il suo puntuale e preciso contributo professionale e il suo impegno appassionato», ha detto Riccardi. «Non si tratta di un passaggio facile, con Cortiula ho da anni un feeling professionale e personale che si è consolidato in questa esperienza. Proseguiremo il nostro lavoro con il qualificato contributo professionale del dottor Dorbolò che, in questi mesi, è già stato uno dei principali protagonisti del nostro gruppo di lavoro».

Entro sessanta giorni la Giunta delibererà la nomina del nuovo commissario dell'Irccs Burlo Garofolo che sostituirà l'uscente Dorbolò.