Furti in Friuli: a Basiliano rubati 4 mila euro da una casa

UDINE – Furti a ripetizione nell’ultimo fine settimana in diverse località del Friuli.

A Basiliano i malviventi sono riusciti a entrare nel giardino di un’abitazione tagliando la rete di recinzione, forzando poi una porta finestre per accedere alla casa. Una volta all’interno hanno messo le mani su oggetti preziosi e gioielli per un valore di 4 mila euro.

Un altro furto è stato commesso al Palmanova Outlet Village di Aiello nel negozio di abbigliamento Calvin Klein, dove due ragazze sono state scoperte mentre tentavano di portare via dei vestiti. Scoperte si sono allontanate lasciando sul posto parte della refurtiva.

Un ultimo colpo è stato tentato in una casa di Latisana. Anche in questo caso sono state notate due ragazze che scappavano, probabilmente prima di riuscire a commettere il furto. In casa non è stato preso nulla. Indagano i carabinieri.