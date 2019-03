Piove troppo e c'è poco sole: Fvg «bocciato» da Il Sole 24 Ore

UDINE - Ideale come meta per i prodotti enogastronimici o per le attrattive culturali e artistiche, il Friuli Venezia Giulia non convince per il suo clima, tanto da finire nelle parti basse della classifica stilata da Il Sole 24 ore sul benessere climatico. Delle 107 città capoluogo, bene Trieste, posizionata al 14° posto (si sa, il mare fa miracoli), benino Gorizia, 57esima, male Pordenone e Udine, rispettivamente al 71° e al 72° posto.

A causare questo brutto piazzamento, il fatto che in Friuli piove un giorno su tre. Un esempio? A Udine, nel 2018 i giorni in cui le precipitazioni sono state superiori ai 40 millimetri sono stati 79, molti di più rispetto ad altre parti d’Italia. A essere presi in considerazione per stilare la classifica sono stati 10 indicatori sulle performance meteorologiche nel decennio 2008-2018.

Malino anche gli indicatori relativi alle ore di sole e agli eventi estremi. QUI la classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore con tutti i parametri presi in considerazione.