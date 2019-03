Bosco urbano nell'area ex-Bertoli: raccolte 3 mila firme

UDINE – «Oggi è una giornata importante: a una settimana dal 15 marzo sono state raccolte circa 3.000 firme a favore della realizzazione di un bosco urbano nell'area ex-Bertoli di Udine. Oggi queste firme saranno simbolicamente consegnate in Consiglio comunale, alle 17.30, da noi ragazzi (ma anche adulti), per dimostrare che noi teniamo al nostro futuro!». Così si legge sulla pagina Facebook Fridays for Future Udine, movimento che una decina di giorni fa ha lanciato la petizione sulla piattaforma change.org.

Tutto è nato in contemporanea con la manifestazione di piazza che a Udine ha fatto scendere in strada circa 3 mila persone guidate dalla sensibilità verso l'ambiente e i cambiamenti climatici. «L’opinione pubblica ha risposto benissimo e siamo arrivati quasi a 3.000 firme in pochissimo tempo. Ora consegneremo il tutto al presidente del Consiglio comunale. Ci auguriamo che l’Aula decida all’unanimità per la creazione di una commissione speciale per l’area ex Bertoli», Così chiudono i proponenti dell’iniziativa.