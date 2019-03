Inaugurato l’albero di Pasqua della scuola dell’infanzia di Sant’Osvaldo

UDINE – E’ stato inaugurato, nel giardino della scuola dell’infanzia di Sant’Osvaldo, l’albero di Pasqua, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e del prefetto Angelo Ciuni.

Un simbolo cristiano che rappresenta il cosiddetto Albero della Vita, perché simboleggia la resurrezione di Cristo e la redenzione dell’uomo. Secondo la tradizione l’allestimento dell’albero di Pasqua può iniziare in concomitanza del periodo quaresimale e terminare la Domenica delle Palme, quando si inserisce all’interno un ramo di ulivo benedetto.

Una delle tante iniziativa di questa scuola, che è molto attiva anche sul fronte della solidarietà e del sociale, trasmettendo ai bambini il valore del dono come già avvenuto in occasione di Telethon o regalando una serie di giochi ai comuni terremotati in centro Italia.