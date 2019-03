Due auto si scontrano e finiscono contro una terza vettura in sosta

UDINE – Un 19enne di nazionalità albanese ma residente a Udine è rimasto ferito in un incidente verificatosi lunedì 24 marzo verso le 18.30 in via Paolo Fistulario.

Il giovane era a bordo di una Lancia Y che stava percorrendo la via diretto verso via Pozzuolo. Giunto all’intersezione con via Pozzuolo ha urtato una Jeep che stava percorrendo via San Paolo in direzione via Lumignacco. Nello scontro è rimasta coinvolta una terza auto in sosta, con i mezzi che sono finiti contro la recinzione di una casa.

Ferito il 19 enne, portato in ospedale con un’ambulanza. Illeso l’altro automobilista, a bordo della Jeep, un 41enne di Udine. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili