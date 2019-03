Sosta selvaggia: intensificati i controlli da parte della Polizia locale

UDINE – Prosegue la stretta della Polizia locale contro la sosta selvaggia. Lunedì è stata di nuovo battuta la zona che da piazzale XXVI Luglio porta a via Poscolle, con decine di contravvenzione staccate dai vigili. Il clou dei controlli è avvenuto nel corso del week end, con 127 multe fatte durante la partita tra Italia e Finlandia attorno allo stadio Friuli. Nelle stesse ore, in centro storico, sono state accertate altre 26 violazioni del codice della strada tra via Manin, piazza Duomo, piazza Libertà, via Mercatovecchio, via Portanuova e via Cavour.

Il nuovo comandante dei Vigili, Eros Del Longo, sta eseguendo alla lettera le indicazioni del sindaco Pietro Fontanini, che al nuovo capo della Polizia locale ha chiesto fin da subito maggiori controlli del territorio, soprattutto contro i ‘furbetti’ della sosta selvaggia. Ci vorrà tempo per convincere gli automobilisti a lasciare l’auto solo consentito, ma di certo trovarsi sul parabrezza, in un paio di occasioni, il foglietto rosa, può rappresentare un ottimo deterrente.