Vigili del fuoco: importante esercitazione presso il cantiere dell'ospedale

PORDENONE - Nella mattinata di lunedì 25 marzo dalle 8.30, il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone è stato impiegato in una esercitazione nel cantiere del nuovo ospedale volta alla simulazione di soccorso di una persona su una delle gru a torre del cantiere stesso.

Lo svolgimento dell’esercitazione è stato organizzato approfittando della presenza delle gru per la costruzione del nuovo ospedale di Pordenone. La simulazione è stata coordinata dai Vigili del Fuoco, presenti con mezzi e personale del Comando provinciale, in collaborazione con l’Impresa esecutrice Cmb di Carpi, Il coordinatore della sicurezza in esecuzione e il personale addetto alla gestione della sicurezza del cantiere.