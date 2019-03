Sella Nevea: sarà rinnovato il centro polifunzionale

CHIUSAFORTE - «Grazie ai 760 mila euro erogati dalla Regione attraverso la concertazione, il Comune di Chiusaforte potrà effettuare una serie di interventi a sostegno del polo turistico di Sella Nevea, tra i quali anche il rinnovamento del centro polifunzionale, che sarà oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'ampliamento del parco avventura. Si tratta di un investimento importante a supporto di una località strategica per il turismo montano del Friuli Venezia Giulia, sia in estate sia in inverno». Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, durante l'incontro con il sindaco di Chiusaforte, Fabrizio Fuccaro, nell'ambito del quale il primo cittadino ha illustrato il piano che prevede sia l'ammodernamento del centro polifunzionale (per la cui gestione l'amministrazione cittadina ha emanato un bando che si chiuderà il 6 aprile), sia il potenziamento dell'area attrezzata all'interno del vicino bosco.

In merito, Roberti e Fuccaro hanno condiviso che «Si tratta di un'azione importante, focalizzata sulla struttura realizzata in occasione delle Universiadi invernali del 2003, grazie alla quale verranno messi a disposizione dei turisti, oltre a una sala ritrovo da cento posti, un bar e un negozio di alimentari, anche l'area esterna con campi da tennis e pallacanestro, e l'arena all'aperto dedicata agli eventi estivi. Verrà, inoltre realizzata una palestra di roccia per l'avvicinamento alle attività di arrampicata sportiva e sarà ampliato il parco giochi dedicato ai più piccoli». L'amministrazione comunale, inoltre, sta valutando la possibilità di realizzare anche un tracciato in quota dedicato agli appassionati di mountain bike e un percorso di risalita per gli amanti dello sci-alpinismo e delle ciaspole.