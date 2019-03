Al via il rifacimento dei marciapiedi in tre aree della città

UDINE - Il 2 aprile alle 9, in via Dante, avverrà la consegna dei lavori relativi al marciapiede posto a Est nel tratto compreso tra via Gorghi e via Giusti; le mattonelle d’asfalto risultano infatti in pessimo stato di conservazione anche a causa degli alberi che negli anni hanno sollevato la pavimentazione, le cordonate dell’aiuola e li bordo strada fino a raggiungere le aree destinate a parcheggio. Si procederà anche all’ampliamento dell’aiuola, alla realizzazione della nuova pavimentazione in cubetti di porfido, nonché alla messa a norma di tutti gli attraversamenti pedonali mediante inserimento di plotte tattiloplantari di tipo loges.

Via Gino Pieri

Anche in via Gino Pieri verrà effettuato un intervento che riguarderà il marciapiede lato Nord nel tratto compreso tra via Cotonificio e via Chiusaforte, il lavoro comporterà la rimozione delle alberature e dell’attuale pavimentazione in porfido sollevata dalle radici degli alberi e la creazione di una nuova pavimentazione che verrà realizzata in getto di calcestruzzo.

Viale Cadore

In viale Cadore, infine, saranno effettuati alcuni interventi puntuali davanti agli accessi carrai la cui pavimentazione in porfido è stata sollevata dalle radici degli alberi. Gli interventi avranno inizio con la sistemazione del marciapiede di via Dante. L'impresa appaltatrice è la Sever Srl con sede a Campoformido e l'importo contrattuale è di 135.826,97 euro, il tempo stimato per l’esecuzione degli interventi è di 130 giorni