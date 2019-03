Auto perde il controllo e finisce contro due auto in sosta: ferito un 55enne

CAMPOFORMIDO - Grave incidente, nel pomeriggio di martedì 26 marzo, in via Adriatica, a Basaldella. E' successo tutto poco dopo le 17.30, quando una Mercedes B200 proveniente da Udine ha sbandando andando a finire sul marciapiedi della corsia opposta, centrando una Passat lasciata parcheggiata. Quest'ultimo mezzo, a causa dell'impatto, è finito contro una Citroen C5 posizionato dall'altra parte della strada.

Immediati i soccorsi, con la persona alla guida della Mercedes che è stata trovata riversa sul volante. E' probabile quindi, che a causare l'incidente, sia stato un malore. Nelle altre due vetture coinvolte, per fortuna, non c'erano persone a bordo. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato in ospedale un 55enne di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Molti i disagi al traffico, che è rimasto bloccato. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.