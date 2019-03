Cro: Marcolongo, a breve il bando per la protonterapia

AVIANO - «La Regione ha confermato il finanziamento e noi stiamo correndo per fare il capitolato tecnico per il bando» lo ha reso noto il direttore generale del Cro di Aviano, Adriano Marcolongo, nel corso di un forum organizzato dall'Ansa, riferendosi all'acquisto della apparecchiatura per la protonterapia.

«Si tratta di un bando impegnativo - ha aggiunto - in cui nella prima fase si farà un confronto con il mercato e poi usciremo per scegliere il competitor per questa importante sfida dell'innovazione della radioterapia, il cui costo stimato è di 36 milioni di euro». Durante il forum, Marcolongo ha ricordato che «Il Cro fattura complessivamente 112 milioni di euro l'anno e ha circa 700 dipendenti e 145 ricercatori». «Ogni anno - ha concluso - il nostro Istituto conta 4.000 ricoveri ordinari e 1.400 in day hospital, erogando 350 mila prestazioni ambulatoriali, senza scordare la ricerca, che attiene principalmente alla diagnostica avanzata».