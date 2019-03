Lo trovano senza vita nel bosco: morto un 69enne di Vito d'Asio

VITO D'ASIO - Un uomo di Vito d'Asio del 1950, M.S., ha perso la vita mercoledì pomeriggio nei boschi vicino casa sua in località Cedolins. A chiamare i soccorsi sono stati il fratello e il nipote. Questi erano andati a cercarlo allarmati a loro volta dalla moglie che ne aveva segnalato il mancato rientro per cena e lo hanno ritrovato privo di vita nei pressi del luogo in cui stava facendo legna. Non sono note le cause del decesso e se si è trattato di una caduta o di un malore.

Sul posto sono intervenuti, su segnalazione delle coordinate fornite tramite GEORESQ dal nipote e contestualmente su chiamata al Nue 112, quattordici uomini del Soccorso Alpino di Maniago e una squadra dei Vigili del Fuoco assieme all'autoambulanza. I soccorritori hanno provveduto insieme al recupero della salma dopo la constatazione di decesso da parte del medico legale e al trasporto in barella lungo l parte boschiva.