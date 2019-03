Frecce Tricolori: 30 eventi nel 2019 tra sorvoli ed esibizioni

CODROIPO – E’ stato reso noto il programma delle esibizioni delle Frecce Tricolori per la stagione 2019. La prima che vedrà alla guida della Pattuglia Acrobatica Nazionale il maggiore Stefano Vit. Si parte domenica 5 maggio da Grado, con la prima delle due tappe in Fvg. Il ritorno in regione dei dieci Mb-339 avverrà l’11 agosto a Lignano Sabbiadoro.

Complessivamente sono 30 gli eventi inseriti nel programma stilato dall’Aeronautica Militare: 11 saranno i sorvoli, 19 le esibizioni, 5 delle quali all'estero. Nel mese di aprile ci saranno due sorvoli, il 13 a Roma e il 17 aprile a Pozzuoli. Poi avanti tutta con Grado, Bari, Brescia, Pisa, Roma, Civitanova Marche, ancora Roma il 2 giugno, Brindisi, Ladispoli, Punta Marina, Cazaux in Francia, Otranto, Fairford in Gran Bretagna, Siauliai in Lituania. Le Frecce dipingeranno nei cieli di mezzo mondo le loro figure fino al 16 dicembre, con l’ultimo appuntamento in programma in Alta Badia.

Questa la formazione al completo:

Pony 0 – Maggiore Gaetano FARINA

Pony 1 – Maggiore Stefano VIT

Pony 2 – Capitano Alfio MAZZOCCOLI

Pony 3 – Capitano Emanuele SAVANI

Pony 4 – Capitano Franco Paolo MAROCCO

Pony 5 – Capitano Giulio ZANLUNGO

Pony 6 – Capitano Mattia BORTOLUZZI

Pony 7 – Capitano Pierluigi RASPA

Pony 8 – Capitano Alessio GHERSI

Pony 9 – Capitano Federico De Cecco

Pony 10 – Capitano Massimiliano SALVATORE

Pony 11 – Capitano Filippo BARBERO