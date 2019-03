Serie di furti in città: rubati preziosi ed elementi d'arredo per migliaia di euro

UDINE - Una serie di furti in nella città di Udine sono stati segnalati ai carabinieri della locale Compagnia.

Al primo piano di un'abitazione i ladri hanno infranto il vetro di una porta finestra riuscendo a entrare nell'appartamento e a mettere le mani su oggetti preziosi e monili in oro per un valore di circa 3 mila euro. Tutta la casa è stata messa a soqquadro.

Stesso copiano in un'altra abitazione in città, dove i malviventi sono entrati nel salotto forzando una finestra e dopo aver rovistato nella stanza, hanno rubato oggetti di valore per circa 600 euro.

Il terzo episodio ha interessato una casa in ristrutturazione, da dove sono spariti alcuni componenti dei mobili della cucina. Su tutti questi episodi indagano i carabinieri.