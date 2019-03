Borgo Stazione passata al setaccio: decine di agenti per le strade

UDINE - E' scattata nel primo pomeriggio di giovedì 28 marzo una maxi operazione in Borgo Stazione, a Udine. Una quarantina di agenti della Polizia di Stato sta passando al setaccio locali pubblici e appartamenti, identificando decine di persone. Le strade che gravitano attorno a via Roma sono state chiuse al traffico e i poliziotti della Questura di Udine (sul posto anche le unità cinofile e la polizia scientifica) sono al lavoro per rilevare eventuali irregolarità.

Molti locali, da quanto si è potuto sapere, sarebbero a rischio chiusura. Come al solito l'operazione è stata promossa per limitare il consumo di sostanze stupefacenti nel quartiere.

Si tratta dell'ultimo blitz ordinato dal questore Claudio Cracovia, che da lunedì primo aprile prenderà servizio ad Ancona. Ha voluto «salutare» la città di Udine mettendo in campo decine di uomini per dare un segnale forte sulla presenza delle istituzioni sul territorio.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++