Gloria accede da protagonista alla finale di Masterchef Italia

PAULARO – Gloria Clama accede alla finale di Masterchef Italia 8! La carnica è stata grande protagonista anche della puntata andata in onda giovedì 28 marzo, riuscendo a stupire i giudici con i suoi piatti.

Gloria abbina aglio nero e cioccolato bianco

Con la Mistery Box Gloria ha dovuto inventare un piatto abbinando due ingredienti apparentemente impossibili da mettere insieme: non solo ci è riuscita, unendo aglio nero e cioccolato bianco, ma è anche risultata la migliore della prova. La paularina ha quindi avuto il vantaggio nell’Invention Test, e cioè fare la spesa insieme al marito. In questo caso il suo piatto non ha convinto fino in fondo, ma Gloria non è comunque finita tra i peggiori. A finire dritti al Pressure Test sono stati Guido e Alessandro.

In finale con Gilberto, Alessandro e Valeria

La prova esterna si è svolta in un ristorante stellato di Madrid, con Gloria che ha sbaragliato la concorrenza vincendo la prova e andando direttamente in finale. Al Pressure scontro titatico tra Valeria e Gilberto, con quest’ultimo che ha avuto la meglio. Nell’ultima sfida a uscire è stato Guido. Alla finalissima di Masterchef Italia accedono Gloria, Gilberto, Alessandro e Valeria.