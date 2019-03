Ferrovie: domenica 31 marzo ripartirà il servizio festivo lungo la linea Sacile-Maniago

SACILE - Domenica 31 marzo ripartirà il servizio festivo lungo la linea Sacile - Maniago, saranno dodici le corse giornaliere strutturate con un servizio a spola. Sul sito del Comitato pendolari dell'alto Friuli è inoltre possibile trovare la tebella con tutti gli orari relativi alla tratta.

Treno più bici

Il servizio festivo sarà anche un'ottima opportunità per sfruttare il binomio treno più bici lungo la ciclovia Fvg 3, che percorre gli splendidi territori della Pedemontana. La Sacile-Maniago è infatti l’unica linea del Friuli Venezia Giulia lungo la quale è possibile trasportare gratuitamente la bicicletta, senza il pagamento del supplemento. Ogni treno può caricare fino a un massimo di sette biciclette. Tutti i biglietti di corsa semplice saranno inoltre scontati del 50% e per chi salirà nelle stazioni di Budoia, Aviano e Montereale Valcellina, sarà possibile fare il biglietto direttamente a bordo treno senza il pagamento del supplemento.

La tratta storica

Le promozioni messe in atto e il rinnovo delle tariffe scontate lungo la Sacile-Maniago confermano la volontà della regione Fvg e del Gruppo Fs di voler valorizzare questa linea, riconosciuta dalla legge 128/2017 come ferrovia turistica. Domenica 12 maggio, infatti, torneranno a viaggiare anche i treni storici della Fondazione Fs, con un ricco programma che vede coinvolti ben sedici treni. Tante saranno le novità che presto verranno svelate dallo staff dei treni storici Fvg nel corso della presentazione che coinvolgerà la Regione, la Fondazione Fs, i Comuni coinvolti e i vari partner che hanno aderito al progetto. Inaugurerà la stagione il 'Treno dei Giardini', il quale partirà da Udine - via Gemona e arriverà a Sacile, luogo da cui partirà la visita alla villa dei Conti Brandolini d’Adda a Vistorta.

Per ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook ufficiale: 'Ferrovia turistica Sacile-Gemona – La Pedemontana del Friuli'