Rubano un paio di scarpe: identificati grazie alle telecamere di sorveglianza

TARVISIO - I carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Tarvisio hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in esercizio pubblico un 35enne e un 31enne, entrambi cittadini polacchi.

I due stranieri si sono resi responsabili del furto di un paio di scarpe sportive, del valore di 140 euro, dall’interno di un negozio della zona. La loro identificazione è stata resa possibile grazie all’estrapolazione dell’immagini di videosorveglianza del negozio e anche grazie alla collaborazione con il Centro di Cooperazione di Polizia di Thörl-Maglern.