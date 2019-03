Funziona la 'cura Tudor': l'Udinese batte 2 a 0 il Genoa

UDINE - L'Udinese 'targato' Tudor vince e conquista 3 punti fondamentali dopo i due stop consecutivi contro Juventus e Napoli. A segno Okaka e Mandragora. Sul finale la squadra di casa soffre, ma alla fine riesce a portare a casa la vittoria regalando una gioia ai suoi tifosi, che hanno riempito la Curva di bandiere friulane.

Al 4' Udinese già in vantaggio con Okaka che dopo aver ispirato uno scambio tra Pussetto e Fofana spinge in rete la palla per il vantaggio dei padrini di casa. Tra 17' e 18' doppia occasione per Radovanovic, con Musso che si fa trovare pronto. Porva a farsi vedere in avanti Pussetto, ma senza incidere.

Nella ripresa il Genoa entra in campo cercando il pareggio, costringendo l'Udinese a difendersi. Al 12' Pussetto serve De Paul che spreca da buona posizione. Al 15' è Zukanovic a impegnare Musso. Al 16' raddoppio di Mandragora per l'Udinese, con una conclusione dopo uno stop di petto che non lascia scampo a Radu. Il Genoa non si arrende e prova a riproporsi in avanti, ma è ancora l'Udinese a rendersi pericoloso con Pussetto e Lasagna. Al 43' Lapadula colpisce una traversa con Musso che si supera sul tap-in successivo di Kouamè. La partita termina dopo tre minuti di recupero.