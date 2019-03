Torna a Udine 'Alimentare, Watson!': conto alla rovescia per la terza edizione

UDINE - Torna a Udine, per il terzo anno consecutivo, il grande Festival 'Alimentare, Watson!' dedicato ai bambini curiosi. Il centro storico di Udine, sabato 13 e domenica 14 aprile, si animerà di colori, laboratori, giochi e spettacoli, quest’anno ispirati a un 'Insolito Leonardo' (Da Vinci), sopraffino gastronauta.

Un'edizione dedicata a Leonardo

Il Festival, che nasce da un’idea dell’omonima associazione di promozione sociale e che vede il patrocinio del Comune di Udine e del progetto Oms 'Città Sane', punta a raccontare ai più piccoli, attraverso una didattica giocosa, il cibo, la sua origine, la necessità di non sprecarlo e di impegnarsi sul fronte della sostenibilità ambientale. Il programma vede decine di laboratori aperti ai bambini, specialmente tra i 6 e 11 anni, ma non mancheranno diversi eventi 'special' per tutti. Durante le due giornate, ci si addentrerà negli scritti del genio toscano, ricreandone, in modo del tutto inedito e divertente, alcune ricette; si potranno impastare pane e biscotti, dipingere con le spezie e non solo, costruire cucine solari e suonare con pentole e mestoli; assistere ad esperienti pazzi e realizzare splendidi erbari, imparare ad utilizzare curcuma e zenzero in cucina, modellare candele con vera cera d’api, dedicarsi al riciclo e conoscere meglio le tecniche di cottura dei cibi, senza contare la possibilità di ascoltare storie meravigliose dagli stessi autori e per finire, domenica sera, assistere allo spettacolo teatrale 'La speranza di un bambino' a cura della compagnia Serrande Alzate. Quanto agli eventi «special» in calendario, quest’anno le sorprese sono davvero tante.

Ci saranno due super-ospiti

Dopo l’entusiasmante caccia al tesoro dello scorso anno, ritorna con Alimentare, Watson! anche il Giardino Elfico-Stellare con una nuova avventura per genitori-figli, dedicata, questa volta, alla costruzione del sogno. E di sogni, di come coltivarli e di come renderli possibili, allenando cuore e mente, (perché come ci insegna Leonardo, l’immaginazione viene prima di tutto!) ci parleranno anche i due super-ospiti del Festival: Matteo Razzini, autore e premio Andersen per la scrittura dedicata all’infanzia, che riporterà a Udine la sua amatissima, divertente e commovente Ricetta della Strafelicità, e il ludomaster palermitano Carlo Carzan, 'allenatore di cervelli', che ci insegnerà a pensare proprio come Leonardo, in una imperdibile conferenza ludica. Ma le novità di questa edizione non si fermano qui. Sabato sera, appena farà buio, e dopo un magico laboratorio di gong planetari, tutti ad osservare stelle e luna dai telescopi posizionati nel centro della città, accompagnati dal Cast, il Circolo degli Astrofili di Talmassons.

Ecco come fare per iscriversi

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 14 alle 14.30, con l’esibizione dei giovani del Movimento internazionale OneVoice e a seguire, via libera ai laboratori. Per saperne di più su attività, luoghi, orari: www.alimentarewatson.org. Iscrizioni tramite Eventbrite. Ricordiamo che tutti i laboratori sono gratuiti, ma per ragioni assicurative, occorre presentarsi all’InfoPoint sotto la Loggia del Lionello, prima dell’inizio del primo laboratorio prescelto, e ritirare tessera e braccialettino dell’associazione a un costo simbolico, che comprende la partecipazione a tutte le attività dei due giorni.