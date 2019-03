TAVAGNACCO - I carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Feletto Umberto hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in abitazione in concorso, una 31enne e una 25enne, entrambe di etnia rom.

Le due donne sono state sorprese all’interno di una abitazione privata dalla quale erano già riuscite ad asportare diversi monili in oro. Una terza persona è riuscita a far perdere le proprie tracce portando con sé un orologio Rolex in oro del valore di 10 mila euro.