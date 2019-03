Violenza sulle donne, doppio provvedimento dei carabinieri

UDINE – Maltrattamenti e atti persecutori. I carabinieri delle compagnie di Udine e Latisana hanno dato esecuzione a due provvedimenti contro uomini resisi protagonisti di violenza contro le proprie compagne.

Il primo episodio si è verificato a Campoformido, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti contro familiari e conviventi un 53enne in quanto responsabile di vessazioni e molestie a carico della moglie.

A Mortegliano, invece, a un 74enne del posto è stato notificato il divieto di avvicinamento all’ex compagna per atti persecutori, dopo che i militari dell’Arma hanno documentati una serie di condotte vessatorie nei confronti della consorte.