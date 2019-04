Al via domenica 5 maggio la seconda edizione del 'Civigattocane Day'

CIVIDALE DEL FRIULI - Domenica 5 maggio 2019 dalle 9 alle 20 si terrà la seconda edizione del 'Civigattocane Day' la manifestazione rivolta al mondo del gatto e del cane che avrà luogo nel centro storico di Cividale del Friuli.

L'evento è organizzato dal comune di Cividale del Friuli in collaborazione con l'associzione Arte, Cuore e passione, Anna onlus, Gattolandiacividale, MIsu acsd e Cta Natisone. Per l'edizione di quest'anno saranno predisposti spazi dedicati al mondo del volontariato e alle associazioni no profit, a Incontri tematici con veterinari, alla dog area, alla dog agility e a educatori professionisti. Sono inoltre previsti percorsi ludici da effettuare con il proprio cane, la marcia non competitiva a sei zampe e molto altro.

Per l'occasione sarà presente anche la Protezione civile con il nucleo cinofilo per la ricerca in superficie e le Unità cinofile operative onlus Fvg per il soccorso nautico, l'associazione conta oggi quindici iscritti e sono più di 180 le unità cinofile che fino ad oggi sono state preparate per l'idoneità operativa.