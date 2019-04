UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 2 aprile, prevede, al mattino su tutte le zone in prevalenza poco nuvoloso e sulla costa sarà ancora presente Bora moderata.

In giornata cielo variabile, con aumento della nuvolosità in quota a partire da ovest, in estensione poi su tutte le zone e in serata sui monti sarà possibile qualche debole precipitazione.