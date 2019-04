La Polizia locale intensifica i contro i contro i 'furbetti' di assicurazione e revisione

UDINE – Proseguono i controlli della Polizia locale sul rispetto delle regole del Codice della strada. Grazie all’utilizzo della tecnologia ‘street control’, nel pomeriggio di lunedì 1 aprile, sono stati ‘pizzicati’ una serie di automobilisti e centauri fuori regola. Per scovarli la Polizia utilizza una videocamera a infrarossi e macchina fotografica montate sulle vetture di servizio, in grado di conoscere in tempo reale la regolarità di bollo, assicurazione e revisione.

Nello specifico, gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa per mancanza di copertura assicurativa, una per revisione scaduta e una per guida con patente scaduta. Il nucleo motociclisti, inoltre, ha disposto il sequestro amministrativo di un veicolo per essere stato immatricolato all’estero (in Slovacchia) con il proprietario che è residente Italia da oltre 60 giorni.