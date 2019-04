Incidenti stradali in città: 4 feriti soccorsi dal 118

UDINE - Giornata impegnativa, quella di lunedì 1 aprile, per gli agenti della Polizia locale di Udine, intervenuti per i rilievi di 4 incidenti stradali. Quattro le persone ferite, costrette a ricorrere alle cure del 118.

Il primo si è verificato poco prima di mezzogiorno in via Padova, con una Peugeot che è uscita di strada in maniera autonoma. Ferita in modo non grado la persona che si trovava alla guida, un 46enne friulano. Alle 16.10 altro sinistro, questa volta all’intersezione tra via Sagrado e via Lombardia. In questo caso a scontrarsi sono stati una Renault Clio condotta da un 56enne e un ciclomotore con in sella un 22enne. Quest’ultimo è finito a terra ed è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Alle 18, ancora un mezzo a due ruote è stato coinvolto in un incidente. Coinvolti una Skoda Oktavia con alla guida un 37enne di Sutrio e un Kymco Agility condotto da un 49enne di Udine, che si sono scontrati all’incrocio tra via Torino e via Biella. La persona in sella allo scooter è stato portato in ospedale da un’ambulanza. L’ultimo sinistro è avvenuto alle 19.40 tra via Molin Nuovo e via Fusine, con una collisione tra una Fiat 500 condotta da un 25enne di Udine e una 78enne alla guida di una Daewoo. Quest’ultima è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale medico.