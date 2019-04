Arrestato un 35enne dominicano per violenza sessuale

PORDENONE - Un cittadino dominicano di 35 anni, residente a Pordenone, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di tentata violenza sessuale aggravata.

Il fatto

Sabato mattina, verso le 9.30, avrebbe bloccato una donna di 27 anni, di Pordenone, che stava facendo jogging in città. Dopo averla immobilizzata, le avrebbe abbassato i leggings. La giovane ha iniziato a urlare e due cani, in un giardino attiguo, hanno abbaiato richiamando l'attenzione di un passante che si è diretto verso il luogo dell'aggressione. L'uomo è fuggito rendendosi irreperibile fino a quando, ieri sera, gli investigatori lo hanno individuato e arrestato.

I precedenti

Il 35enne ha precedenti penali, anche specifici, come una condanna a 3 anni per molestie sessuali. La tentata violenza è avvenuta nel quartiere Torre. La vittima, sotto choc, è riuscita tuttavia a fornire elementi utili all'individuazione del presunto aggressore. Il Questore di Pordenone ha avviato le pratiche per la revoca del permesso di soggiorno al 35enne.