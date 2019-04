Scivola al rientro da una passeggiata nel bosco, interviene il Soccorso alpino

TRAVESIO - Il Soccorso alpino di Maniago ha risolto prontamente e in tempi brevi un intervento di soccorso nella tarda mattinata assieme ai sanitari dell'ambulanza.

A necessitare di aiuto una donna residente a Travesio E.C. le sue iniziali, del 1954, scivolata in un tratto ripido al rientro da una passeggiata nei pressi del paese, non lontano dalla palestra di roccia, lungo una traccia di sentiero nel bosco. La donna ha riportato una sospetta frattura della tibia. È stata raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino di Maniago con la barella dell'autoambulanza e caricata a bordo della stessa per essere accompagnata in ospedale.